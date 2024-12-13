شرطة ديالى تعتقل شخصا قام بتمزيق صور "سليماني والمهندس"

2024-12-13 17:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعتقلت شرطة ديالى، اليوم الجمعة، (13 كانون الأول 2024)، شخصا قام بتمزيق صور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني السابق، قاسم سليماني، والنائب السابق لرئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

وقال اعلام شرطة ديالى، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "مفارز شرطة النجدة في ديالى ألقت القبض على شخص أقدم على تمزيق صور لقادة النصر الشهداء في شارع الطابو وسط مدينة بعقوبة وبعد رفع دعوة قضائيّة من قبل المواطنين الى الجهات المختصة لمنع تكرار هكذا تصرفات تهدف الى خلق فتنة وعداء بين المواطنين".

وأكد قائد شرطة ديالى "على الدوريات والمفارز الأمنية كافة ضمن تشكيلات شرطة ديالى بعدم التهاون مع كل شخص يقدم على هكذا افعال على أرض الواقع او من خلال المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإرباك الشارع ونشر الاشاعات المسمومة".

ووجه قائد شرطة ديالى "بدعم الحملات التوعوية التي تدعو للتعايش السلمي والتكافل والتكاتف بين أبناء الوطن والدين الواحد".



