2024-12-13 17:36:04 - المصدر: ايشان

أكدت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أجرى زيارة غير معلنة إلى العراق، ودعاه إلى تعزيز سيادته واستقراره. ونقلت عن بلينكن قوله، إنه “من المهم أن يتم حماية الأقليات في سوريا، ويجب تشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف”. وأضاف بلينكن: “على العراق أن يعزز سيادته واستقراره”.

ظهرت المقالة شبكة أميركية: بلينكن أجرى زيارة سرية إلى العراق ودعاه لتعزيز سيادته واستقراره أولاً على ايشان.



