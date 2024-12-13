2024-12-13 17:36:04 - المصدر: ايشان

من الأنبار، أطلق رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الجمعة، رسائل عدة بشأن سوريا، مؤكداً عدم تدخل العراق في الأحداث التي شهدتها مؤخراً. وقال الفياض، خلال الملتقى الامني لشيوخ ووجهاء محافظة الانبار، إن ” العراق اليوم يتحسب لأي تحديات تؤثر بمكسب النصر على الارهاب”. وأضاف، أن “نزع سلاح الدولة السورية وإبقاء جماعات مسلحة فقط […]

ظهرت المقالة من الأنبار.. الفياض يطلق رسائل متعددة بشأن سوريا ويؤكد: لم نتدخل بشؤونها أولاً على ايشان.



