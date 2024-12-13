2024-12-13 17:36:04 - المصدر: ايشان

بعد نحو أسبوع من إسقاط نظام بشار الأسد، بدأت تتكشف الحقائق عن ليلة الهروب وترك العاصمة دمشق، باتجاه روسيا بطائرة خاصة. وتتحدث مصادر، عن قيام الأسد بإخفاء خطة الهروب من سوريا باتجاه روسيا، حتى عن دائرته المقربة، لا سيما شقيقه ماهر الذي اضطر للمغادرة بطائرة هليكوبتر إلى العراق. وبحسب وكالة “رويترز” فإنّ “الرئيس السوريّ بشار […]

ظهرت المقالة ليلة الهروب.. خطة سرية أجبرت ماهر الأسد على المغادرة إلى العراق بطائرة هليكوبتر أولاً على ايشان.



