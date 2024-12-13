من بغداد.. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بأمن العراق

2024-12-13 17:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الخارجية الأمريكي، إنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، (13 كانون الأول 2024)، إلتزام الولايات المتحدة، بأمن العراق.

وقال بلينكن للصحفيين خلال زيارته غير المعلنة الى العاصمة بغداد، انه: "بحث الوضع في سوريا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد" مؤكداً "إلتزام واشنطن بأمن العراق".

وشدد بلينكن "من الضروري تشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف في سوريا".

وتعهد وزير الخارجية الأمريكي "بأن واشنطن ستمنع عودة تنظيم داعش".

يشار الى ان زيارة بلينكن المفاجئة الى بغداد تأتي قبيل يوم من انعقاد مؤتمر دولي مقرر غدا السبت في الأردن بشأن تطورات سوريا يشارك فيه الوزير الأمريكي .







