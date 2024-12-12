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› فيديو | البيئة والناس | 2024/12/12
فيديو | البيئة والناس | 2024/12/12
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2024-12-13 18:00:02 - المصدر: قناة الفرات
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