مسرحية (صمت) لمؤلفها ومخرجها الفنان الكويتي البسام تشارك في مهرجان بغداد الدولي للمسرح

2024-12-13 18:00:05 - المصدر: كونا

من علاء الهويجل بغداد ـ 13 ـ 12 (كونا) -- شاركت مسرحية (صمت) لمؤلفها ومخرجها الفنان الكويتي سليمان البسام في الدورة الخامسة لمهرجان بغداد الدولي للمسرح الذي انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى ال18 من الشهر الجاري.وأعرب البسام في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة عن سعادته بتفاعل الجمهور العراقي والمهتمين بالعمل لدى عرضه على مسرح (المنصور) في بغداد.وأشار إلى أن منظمي المهرجان في العراق سبق أن تواصلوا معه بعد تقديم المسرحية في مهرجان (أيام قرطاج المسرحية) في تونس وأعربوا عن رغبتهم في عرضها في بغداد.وأبدى البسام في هذا الإطار سعادته بمشاركة مسرحيته (صمت) في هذا المهرجان الذي وصفه "بالطموح" مضيفا أن مجرد انعقاده بعد تأجيل يشكل "إنجازا في ظل الظروف الحالية".وأكد أهمية المشاركة بحد ذاتها للاطلاع على التجارب المسرحية المختلفة وتبادل الخبرات قائلا إن "الثقافة والفن والمسرح هي أدوات للحوار والتواصل وتبادل الآراء بين شعوب العالم".وأضاف أن مسرحية (صمت) عرضت أيضا على طاولة ندوة فكرية في بغداد حيث قدم الدكتور صميم حسب الله ورقة نقدية عن المسرحية في جلسة أدارتها الدكتورة سافرة ناجي وشارك فيها هو للرد على الأسئلة.ورأى البسام أن المسرح الكويتي سباق منذ العصر الذهبي للرواد في تقديم صورة مشرفة للفن الكويتي مشيرا في الوقت نفسه إلى دور مجلة (العربي) وإصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (سلسلة عالم المعرفة) و(من المسرح العالمي) التي كان لها دور كبير في إثراء الثقافة العربية وتقديم صورة مشرفة عن الكويت. (النهاية) ع ح ه / أ م س