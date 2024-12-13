السوداني لبلينكن: العراق ينتظر الأفعال لا الأقوال من القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا

2024-12-13 18:20:20 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -





أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، على "ضرورة عدم السماح بالاعتداء على سوريا من أي جهة كانت".

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته "الاولى"، ان السوداني "استقبل، اليوم الجمعة، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، وكذلك مناقشة الأوضاع في المنطقة، وتطورات الأحداث الجارية في سوريا، وما تتطلبه من جهود إقليمية ودولية لتعزيز الأمن في سوريا واستقرار المنطقة بالكامل".

وجدد رئيس مجلس الوزراء "موقف العراق بدعم سوريا في هذه المرحلة المهمة، وأهمية أن تضطلع الدول الصديقة بمساعدة السوريين في إعادة بناء دولتهم، ومواجهة التحديات التي قد تؤثر على السلم الأهلي فيها".

وشدد السوداني وفقاً للبيان "على ضرورة تمثيل كل مكونات الشعب السوري في إدارة البلاد لضمان تعزيز استقرارها" مؤكداً، أنّ "العراق ينتظر الأفعال لا الأقوال من القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا".

كما أكد "ضرورة عدم السماح بالاعتداء على الأراضي السورية، من أي جهة كانت" مشدداً على أنّ "ذلك يمثل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكية على "اتفاق الولايات المتحدة مع الجانب العراقي على ضرورة احترام خيارات الشعب السوري، والعمل على تشكيل حكومة شاملة تعكس إرادة الشعب السوري وتنوع مكوناته".

وأشار بلينكن، إلى "الدور المحوري للعراق، وأنه يمثل شريكاً أساسياً في المنطقة، وأهمية التشاور معه في التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة،" مؤكداً "التزام أعضاء التحالف الدولي تجاه أمن وسيادة العراق واستقراره".

وتطرق اللقاء بحسب البيان إلى "الأحداث في غزة، وأهمية مواصلة العمل لإنهاء الحرب، والتأكيد على بذل كل الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان".