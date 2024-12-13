2024-12-13 18:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع منبئ جوي، اليوم الجمعة (13 كانون الأول 2024)، بدء دخول جبهة باردة قطبية الى البلاد اعتباراً من يوم غد السبت.

وقال رياض نصيف القريشي في منشور على صفحته في الفيسبوك، تابعته "بغداد اليوم": "مع بداية دخول الجبهة الباردة للكتلة القارية القطبية أجواء البلاد، من صباح غد السبت رياح سطحية نشطة مثيرة للغبار تزيد الشعور بالبرودة".

وكانت هيئة الأنواء الجوية، قد توقعت في تقرير جوي بوقت سابق اليوم الجمعة، "هبوب رياح شمالية غربية شديدة البرودة وجافة غداً السبت على المناطق الشمالية الغربية من البلاد تصل سرعة هباتها الى 70 كم بالساعة، وكذلك ستتأثر بها مدن وسط وجنوب وغرب البلاد بسرعة 50 كم بالساعة، مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة السطحية الى مستويات متدنية واجواء شديدة البرودة خصوصا خلال ساعات الصباح والليل خلال الأيام المقبلة".

ونوهت الى "تدني درجات الحرارة تتدنى دون الصفر في شمال وغرب البلاد صباحا، وحول الصفر في وسط وجنوب البلاد، مع تحذيرات من خطر الانجماد في الطرق الخارجية والمزروعات".



