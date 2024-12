2024-12-13 18:30:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدىوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بنقل جثمان المخرج العراقي قيس الزبيدي إلى العراق.وقال مصدر مطلع لـ(المدى)، إن "السوداني وجه بنقل جثمان المخرج العراقي قيس الزبيدي الذي وافته المنية في الاسبوع الماضي، إلى العراق".وأشاد مثقفون ورواد بخطوة رئيس الوزراء، كون الراحل لديه رحلة عطاء فني طويلة حاز من خلالها على جوائز […]

The post السوداني يوجه بنقل جثمان المخرج قيس الزبيدي إلى العراق appeared first on جريدة المدى.