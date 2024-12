السوداني: ضرورة عدم السماح بالاعتداء على سوريا من أي جهة كانت

2024-12-13 18:30:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، (13 كانون الأول 2024)، على "ضرورة عدم السماح بالاعتداء على سوريا من أي جهة كانت". وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته (المدى)، ان السوداني "استقبل، اليوم الجمعة، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل […]

