مصرع وإصابة 4 من طلاب الكلية العسكرية بحادث سير قرب تكريت

2024-12-13 18:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- صلاح الدين

أفاد مصدر طبي، اليوم الجمعة (13 كانون الأول 2024)، بمصرع واصابة 4 من طلاب الكلية العسكرية بحادث سير قرب مدينة تكريت.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حادث سير مروع وقع على طريق بغداد- الموصل قرب مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين لمركبة تقل طلبة من الكلية العسكرية اغلبهم من سهل نينوى".

وأضاف أن "الحادث أدى الى مصرع طالب واصابة 3 آخرين بينهم حالة حرجة للغاية"، مشيراً الى أن "المصابين تم نقلهم الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وتعد بعض الطرق في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، بانها أشبه بطرق موت حقيقية بسبب المعدلات العالية لحوادث السير فيها.