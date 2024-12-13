2024-12-13 18:36:04 - المصدر: ايشان

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، لمناقشة الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث في سوريا. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “اللقاء، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، وكذلك مناقشة الأوضاع في المنطقة، وتطورات الأحداث […]

ظهرت المقالة السوداني يبلغ بلينكن: سندعم سوريا بهذه المرحلة.. وننتظر أفعال القائمين على إدارتها حالياً أولاً على ايشان.



