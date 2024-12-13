ما سر الخريطة؟.. بلينكن يتلقى إحاطة عسكرية أمريكية تخص العراق وسوريا

2024-12-13 18:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تلقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن،يوم الجمعة، إحاطة من قائد الجيش الأميركي في العراق، خلال اجتماع عقده بمقر سفارةواشنطن بالعاصمة بغداد.

وأظهرت صورة نشرتها وكالة رويترز، وزير الخارجية الأمريكيأنتوني بلينكين وهو يستمع لإحاطة من اللواء كيفن ليهي، قائد قوة المهام المشتركةلعملية العزم الصلب، في مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة بغداد.

ويظهر في الصورة، بلينكن وليهي والمتحدث باسم وزارةالخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إضافة إلى عدد من المسؤولين الدبلوماسيين في السفارة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أجرىزيارة غير معلنة إلى العاصمة بغداد، لم تكن على جدول أعمال جولته الشرق أوسطيةالتي يجريها منذ يوم أمس، للتباحث مع قادة دول المنطقة حول مستجدات الأوضاع فيسوريا، بعد سقوط نظام الأسد، وسيطرة المعارضة السورية على مقاليد الحكم بدمشق.

وحظي بلينكن، فور هبوط طائرته في مطار بغداد الدولي،باستقبال من دبلوماسيين أميركيين فقط، من دون أن يكون في استقباله أي مسؤول عراقي،بحسب ما أظهرته الصور التي وثقت لحظة نزوله من الطائرة.

وعقب ذلك، التقى بلينكن، برئيس الوزراء العراقي محمد شياعالسوداني، وبحث معه لعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك،وكذلك مناقشة الأوضاع في المنطقة، وتطورات الأحداث الجارية في سوريا، وما تتطلبهمن جهود إقليمية ودولية لتعزيز الأمن في سوريا واستقرار المنطقة بالكامل.

وجدد السوداني، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، دعم سوريافي هذه المرحلة المهمة، وأهمية أن تضطلع الدول الصديقة بمساعدة السوريين في إعادةبناء دولتهم، ومواجهة التحديات التي قد تؤثر على السلم الأهلي فيها، مشدداً علىضرورة تمثيل كل مكونات الشعب السوري في إدارة البلاد لضمان تعزيز استقرارها، كماأكد أنّ العراق ينتظر الأفعال لا الأقوال من القائمين على إدارة المرحلةالانتقالية في سوريا.

وشدد رئيس الوزراء العراقي، على ضرورة عدم السماحبالاعتداء على الأراضي السورية، من أي جهة كانت، لأنّ ذلك يمثل تهديداً للأمنوالاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، وفق البيانالعراقي، على اتفاق واشنطن وبغداد على ضرورة احترام خيارات الشعب السوري، والعملعلى تشكيل حكومة شاملة تعكس إرادة الشعب السوري وتنوع مكوناته.

وأشار بلينكن، إلى الدور المحوري للعراق، وأكد أنه يمثلشريكاً أساسياً في المنطقة، وأهمية التشاور معه في التطورات الراهنة التي تشهدهاالمنطقة، وأن أعضاء التحالف الدولي ملتزمون تجاه أمن وسيادة العراق واستقراره.

ووفق وكالة رويترز، لم يتم الإعلان عن زيارة بلينكن إلابعد أن التقى بالسوداني ظهر الجمعة.