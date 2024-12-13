زيارة "غير معلنة" وهبوط مفاجئ في بغداد.. بلينكن للسوداني: ملتزمون بدعم العراق

2024-12-13 18:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أجرى وزير الخارجيةالأميركي، أنتوني بلينكن، زيارة غير معلنة إلى العراق يوم الجمعة، التقى خلالها رئيسالوزراء محمد شياع السوداني، وأجرى محادثات معه حول مستقبل سوريا.

وبحسب وكالة رويترز، ‎يقوم بلينكن بجولة في المنطقة في أعقاب الانهيارالسريع لحكومة بشار الأسد، في مواجهة تقدم فصائل المعارضة السورية.

ونقلت رويترز، عن الخارجيةالأميركية، قولها إن "بلينكن شدد من بغداد على "التزام الولايات المتحدةبالشراكة الاستراتيجية الأمريكية العراقية وبأمن العراق واستقراره وسيادته".

‎وأضافت أن الوزير ناقش أيضاً الفرصوالتحديات الأمنية الإقليمية، بالإضافة إلى الدعم الأمريكي الدائم للمشاركة معجميع المجتمعات في سوريا لإنشاء انتقال شامل".

‎ووفق وكالة رويترز، لم يتمالإعلان عن زيارة بلينكن إلا بعد أن التقى بالسوداني ظهر الجمعة.

في غضون ذلك، أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي،أن السوداني وبلينكن بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاونالمشترك، وكذلك مناقشة الأوضاع في المنطقة، وتطورات الأحداث الجارية في سوريا، وماتتطلبه من جهود إقليمية ودولية لتعزيز الأمن في سوريا واستقرار المنطقة بالكامل.

وجدد السوداني، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، دعم سوريافي هذه المرحلة المهمة، وأهمية أن تضطلع الدول الصديقة بمساعدة السوريين في إعادةبناء دولتهم، ومواجهة التحديات التي قد تؤثر على السلم الأهلي فيها، مشدداً علىضرورة تمثيل كل مكونات الشعب السوري في إدارة البلاد لضمان تعزيز استقرارها، كماأكد أنّ العراق ينتظر الأفعال لا الأقوال من القائمين على إدارة المرحلةالانتقالية في سوريا.

وشدد رئيس الوزراء العراقي، على ضرورة عدم السماحبالاعتداء على الأراضي السورية، من أي جهة كانت، لأنّ ذلك يمثل تهديداً للأمنوالاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، وفق البيانالعراقي، على اتفاق واشنطن وبغداد على ضرورة احترام خيارات الشعب السوري، والعملعلى تشكيل حكومة شاملة تعكس إرادة الشعب السوري وتنوع مكوناته.

وأشار بلينكن، إلى الدور المحوري للعراق، وأكد أنه يمثلشريكاً أساسياً في المنطقة، وأهمية التشاور معه في التطورات الراهنة التي تشهدهاالمنطقة، وأن أعضاء التحالف الدولي ملتزمون تجاه أمن وسيادة العراق واستقراره.