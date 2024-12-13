بلينكن يؤكد التزام واشنطن بأمن العراق وبمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري.. والسوداني ينتظر “أفعالا” من حكام سوريا الجدد
2024-12-13 19:00:06 - المصدر: راي اليوم
بغداد – (أ ف ب) – أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة من بغداد التزام واشنطن بأمن العراق وبمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، فيما أكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلده “ينتظر الأفعال لا الأقوال” من حكام سوريا الجدد.
وبعد مغادرته العاصمة التركية أنقرة، وصل بلينكن بعد ظهر الجمعة في زيارة غير معلنة إلى العاصمة العراقية حيث أجرى مباحثات مع السوداني، على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس المرافق للوزير الأميركي.… [+]