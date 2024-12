2024-12-13 19:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى العراق في زيارة غير معلنة لإجراء مباحثات بشأن مستقبل سوريا. وقالت شبكة “سي إن إن” إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زار العراق لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حول مستقبل سوريا، مشيرة إلى أن الزيارة لم يعلن عنها مسبقا. وقال بلينكن …

The post عاجل | بلينكن: على العراق أن يعزز سيادته واستقراره first appeared on Observer Iraq.