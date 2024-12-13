وزير الصحة الفلسطيني: العراق قدم أعلى درجات الرعاية الطبية لجرحانا

2024-12-13 19:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، اليوم الجمعة، أن العراق قدم أعلى درجات العناية والرعاية الطبية للجرحى الفلسطينيين، فيما كشف عن عددهم الحالي.وقال رمضان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التعاون الصحي مع العراق هو تعاون حكومة مع شعبها وناسها وهذا ما توقعناه من أهلنا في العراق، وخلال فترة تواجدي لليوم الرابع في العراق الشقيق لحضور اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب لم أشعر أنني خارج غزة أو خارج فلسطين بل في بيتي ووسط شعبي".وأضاف، "زرنا الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات بغداد، الحالة الأولى التي اطلعنا عليها كانت حالة عيون وهي تخصصي وللأمانة ما بذل لها من الأطباء العراقيين على قمة العلم والإنجاز ونتوقع نتائج جيدة جدا حالها حال بقية الجرحى".وتابع، أن "العراق وفر أفضل رعاية صحية للجرحى الفلسطينيين، وهذا الشيء يثلج قلوبنا، وجرحانا الأبطال الذين خرجوا من تحت الأنقاض مصرون على الحياة، وبالنسبة للعدد فهو يصل إلى 23 جريحاً وأتينا لزيارتهم جميعاً والعناية فائقة الجودة".[media=]