الأعرجي يؤكد على أهمية التماسك المجتمعي ودعم الدولة والتعاون مع القوات الأمنية

2024-12-13 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، على أهمية التماسك المجتمعي ودعم الدولة والتعاون مع القوات الأمنية.وقال بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي أجرى زيارة إلى منطقة اليوسفية جنوبي بغداد، التقى خلالها شيوخ ووجهاء منطقة اليوسفية وأطراف بغداد خلال زيارته مضيف الشيخ إحسان علوان الشلال، شيخ عموم البو محيي".وأضاف البيان، أن "الزيارة تأتي ضمن برنامج مستشارية الأمن القومي للتواصل مع الأهالي في تلك المناطق؛ لتعزيز الأواصر المجتمعية وترسيخ دعائم السلم الأهلي.وتابع البيان، أن "اللقاء شهد التأكيد على أهمية التماسك المجتمعي ودعم الدولة والتعاون مع القوات الأمنية؛ لتفويت الفرصة على من يريد تعكير صفو مدن ومناطق العراق كافة".وأوضح، أنه "جرى التواصل هاتفيا مع شيوخ ووجهاء منطقة اليوسفية وأطراف العاصمة بغداد من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث قدم السوداني، شكره للجهود التي يبذلها المشايخ ووجهاء تلك المناطق في التعاون مع الأجهزة الأمنية".من جانبهم، جدد وجهاء وشيوخ عشائر منطقة اليوسفية وأطراف بغداد التأكيد على، "أن تعاونهم مستمر مع الدولة وأجهزتها الأمنية في مكافحة الإرهاب، وأنهم لن يسمحوا بالعبث بأمن مناطقهم واستقرارها وتعكير أجواء السلم المجتمعي".