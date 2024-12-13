ديالى.. قرار إيقاف محطات الوزن يدخل حيز التنفيذ

2024-12-13 19:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أكد رئيس مجلس ديالى عمر الكروي، اليوم الجمعة (13 كانون الأول 2024)، ان قرار إيقاف محطات الوزن على طرق المحافظة دخل حيز التنفيذ.

وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ديالى المحافظة الوحيدة التي تعمل بها محطات قياس وزن الشاحنات على الطرق الرئيسية من قبل جهة مستثمرة ولكن بعد اجراء تدقيق تفصيلي تم رصد العديد من المخالفات مع كثرة الشكاوى الواردة الينا من قبل المواطنين".

واضاف انه "تم اصدار قرار رسمي بإيقاف عمل جميع محطات قياس الاوزان او مايعرف بـ(الكبان) على طرق ديالى لحين اكمال متطلبات العمل للمشروع وفق البنود المحددة بشكل رسمي"، مؤكدا ان "قرار المجلس جاء من اجل الصالح العام والتأكد من تطبيق جميع الشروط الواردة بالعقود".

وأشار الكروي الى ان "مجلس ديالى يؤمن بأهمية ان تكون عملية الاستثمار واضحة وبشكل يسهم في تقديم خدمات وليس مجرد استحصال اموال دون اي معطيات على الارض".

وصوت مجلس محافظة ديالى، يوم الأربعاء الماضي، على إيقاف عمل شركة محطات أوزان الحمولات على طرق المحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشاكل في المشروع بناءً على شكاوى سائقين بوجود مخالفات واشكالات.