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وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بأمن العراق

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بأمن العراق
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بأمن العراق
2024-12-13 19:35:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكد وزير الخارجية الأمريكي، إنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إلتزام الولايات المتحدة، بأمن العراق. وقال بلينكن للصحفيين خلال زيارته غير المعلنة الى العاصمة بغداد، انه: "بحث الوضع في سوريا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد" مؤكداً "إلتزام واشنطن بأمن العراق". وشدد بلينكن "من الضروري تشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف في سوريا". […]

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