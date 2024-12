وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بأمن العراق

2024-12-13 19:35:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكد وزير الخارجية الأمريكي، إنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إلتزام الولايات المتحدة، بأمن العراق. وقال بلينكن للصحفيين خلال زيارته غير المعلنة الى العاصمة بغداد، انه: "بحث الوضع في سوريا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد" مؤكداً "إلتزام واشنطن بأمن العراق". وشدد بلينكن "من الضروري تشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف في سوريا". […]

