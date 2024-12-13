وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيرته الأسترالية العلاقات الثنائية والأزمة السورية
2024-12-13 19:40:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، هاتفياً مع وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ العلاقات الثنائية والأزمة السورية.
وذكر بيان للخارجية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيرته الأسترالية بيني وونغ".
وأضاف البيان، أن "الاتصال تناول تطورات الأوضاع في سوريا، حيث استعرض وزير الخارجية فؤاد حسين رؤية العراق للأحداث الجارية هناك، بالإضافة إلى مناقشة الطروحات الإقليمية والدولية لإدارة الأزمة السورية".
وتابع البيان، أنه "وعلى الصعيد الثنائي، تطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على قضية المواطن الأسترالي المحكوم في العراق بتهم تتعلق بالاختلاس".
واستمع الوزير إلى، "وجهة النظر الأسترالية حول الموضوع، وتم بحث الدور الذي يمكن أن تضطلع به وزارة الخارجية العراقية في هذا الشأن".
بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، هاتفياً مع وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ العلاقات الثنائية والأزمة السورية.
وذكر بيان للخارجية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيرته الأسترالية بيني وونغ".
وأضاف البيان، أن "الاتصال تناول تطورات الأوضاع في سوريا، حيث استعرض وزير الخارجية فؤاد حسين رؤية العراق للأحداث الجارية هناك، بالإضافة إلى مناقشة الطروحات الإقليمية والدولية لإدارة الأزمة السورية".
وتابع البيان، أنه "وعلى الصعيد الثنائي، تطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على قضية المواطن الأسترالي المحكوم في العراق بتهم تتعلق بالاختلاس".
واستمع الوزير إلى، "وجهة النظر الأسترالية حول الموضوع، وتم بحث الدور الذي يمكن أن تضطلع به وزارة الخارجية العراقية في هذا الشأن".