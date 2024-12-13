رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان في بغداد التطورات في سوريا

2024-12-13 20:00:04 - المصدر: كونا

بغداد - 13 - 12 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بغداد اليوم الجمعة التطورات في سوريا وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان أن ذلك جاء لدى اجتماع عقده الجانبان بمكتب السوداني في بغداد حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وسبل تعزيز التعاون المشترك.وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث الجارية في سوريا "وما تتطلبه من جهود إقليمية ودولية لتعزيز الأمن في سوريا واستقرار المنطقة بالكامل".ونقل البيان عن السوداني قوله إن "العراق يدعم سوريا في هذه المرحلة المهمة" داعيا إلى "اضطلاع الدول الصديقة بمساعدة السوريين في إعادة بناء دولتهم ومواجهة التحديات التي قد تؤثر على السلم الأهلي فيها".وشدد رئيس الوزراء العراقي كذلك على ضرورة "تمثيل كل مكونات الشعب السوري في إدارة البلاد لضمان تعزيز استقرارها" مضيفا أن بلاده "تنتظر الافعال لا الأقوال من القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا".كما أعرب السوداني عن رفض العراق لأي اعتداء على الأراضي السورية من أي جهة كانت معتبرا ذلك "تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة".ونسب البيان إلى وزير الخارجية الأمريكي تأكيده من جانبه اتفاق الولايات المتحدة مع الجانب العراقي على "ضرورة احترام خيارات الشعب السوري والعمل على تشكيل حكومة شاملة تعكس إرادة الشعب السوري وتنوع مكوناته".ووصف بلينكن وفق البيان العراق بأنه يمثل "شريكا أساسيا في المنطقة" ما يستدعي التشاور معه في التطورات الحالية مؤكدا التزام أعضاء التحالف الدولي تجاه أمن العراق وسيادته واستقراره.يذكر أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للعراق تأتي في إطار جولة إقليمية له شهدت زيارة تركيا حيث اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة أمس الخميس ومع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة وركزت المباحثات بين الجانبين على تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما في سوريا وقطاع غزة. (النهاية) ع ح ه / م ع ع