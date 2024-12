2024-12-13 20:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

طشقند / متابعة عراق أوبزيرفر اعلن نادي باختاكور الأوزبكي اليوم (الجمعة) رسمياً عن انضمام اللاعب العراقي بشار رسن لصفوفه قادما من نادي القوة الجوية وقدمت ادارة نادي باختكور الاوزبكي لاعب منتخبنا الوطني ونادي القوة الجوية بشار رسن لوسائل الاعلام الاوزبكية، وذلك لتمثيل الفريق في الاستحقاقات المقبلة، ومنها منافسات الدوري الاوزبكي. ومثل بشار رسن العديد من …

The post باختاكور الأوزبكي يعلن رسميا انضمام العراقي بشار رسن first appeared on Observer Iraq.