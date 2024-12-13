2024-12-13 20:20:03 - المصدر: واع

بغداد- واعتوج نادي الكرخ، اليوم الجمعة، بطلاً لدوري الناشئين المصاحب لكرة السلة بعد انتهاء المرحلة الأولى.وذكر بيان لاتحاد كرة السلة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "نادي الكرخ توج بطلاً لدوري الناشئين المصاحب لكرة السلة بعد انتهاء المرحلة الأولى".وأضاف الاتحاد، أن "التتويج جاء بعد الفوز على نادي دربندخان، ضمن بطولة دوري الناشئين المصاحب لكرة السلة، بعد انتهاء المرحلة الأولى".