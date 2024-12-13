2024-12-13 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية في صلاح الدين بقوة 3.7 ريختر.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المراصد الزلزالية في هيئة الأنواء الجوية سجلت حدوث هزة أرضية، داخل الحدود العراقية تبعد 17 كيلو مترا عن جنوب قضاء الشرقاط".وأضاف البيان، أن "قوة الهزة بلغت 3,7 درجة ‎وتم الشعور بها من قبل الموطنين الساكنين بالقرب من موقع حدوثها قرب الشرقاط".وتابع، أن "وقت حدوث الهزة الأرضية كان في الساعة 6:39:45 مساء الجمعة".