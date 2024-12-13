مقتل انتحاري قبل تفجير نفسه داخل مطعم عراقي

2024-12-13 20:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بقتل انتحاريحاول الدخول إلى مطعم لتفجير نفسه جنوبي محافظة كركوك.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية تلقت معلوماتعن نية انتحاري تفجير نفسه قرب مطعم على طريق كركوك داقوق الدولي (جنوبي المحافظة)".

وأضاف أن "القوات الأمنية متمثلة بالفوج الأول لواء 87مغاوير من الجيش العراقي، طوقت مكان تواجد الانتحاري الذي منعت القوة فراره، وبعدمحاصرته وإطلاق النار عيله فجر نفسه".

وأشار المصدر، إلى أن "قوات الأمن تطوق الآن موقعالانفجار، وفتحت تحقيقات لمعرفة هوية الشخص الانتحاري".