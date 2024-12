وزيرة خارجية استراليا تتصل بنظيرها العراقي.. الملف السوري وقضية الاسترالي المحكوم في العراق

2024-12-13 20:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر بحث ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم (الجمعة) في اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية أستراليا، بيني وونغ، تطورات الأوضاع في سوريا. وبحسب بيان اصدرته وزارة الخارجية وتلقت عراق أوبزيرفر نسخة منه: ان حسين استعرض رؤية العراق للأحداث الجارية هناك، بالإضافة إلى مناقشة الطروحات الإقليمية والدولية لإدارة الأزمة السورية. وعلى الصعيد الثنائي، تطرق الجانبان …

