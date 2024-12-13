تصريح من الحكومة العراقية بشأن مصير التحالف الدولي وتواجده في العراق

2024-12-13 20:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، (13 كانون الأول 2024)، ان "التحالف الدولي ما زال قائماً في العراق، مشيرة الى، ان القوات الأمنية مع التحالف الدولي جاهزة لتنفيذ ضربات ضد أي تحركات إرهابية.

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في تصريح صحفي، :"تواصلنا لم ينقطع مع الولايات المتحدة منذ بدء الأزمة في سوريا" مبينا ان "زيارة وزير الخارجية الأمريكي الى بغداد اليوم، أكدت أن أمن العراق محافظ عليه ولا يتم السماح لأي خرق".

وأشار الى، ان "وزير الخارجية الأمريكي، أشاد بدور الحكومة العراقية بالتهدئة في المنطقة" منوها الى، ان "التحالف الدولي ما زال قائماً في العراق" مبينا، ان "قوات التحالف الدولي قامت بـ75 ضربة ضد داعش الإرهابي".

وأكد العوادي، انه "لا يمكن السماح لداعش وأي تنظيم متطرف أن يعبر إلى الحدود العراقية، ولا يمكن تجاوز وجهة النظر العراقية بما يحصل في سوريا".

ونفى "تدخل الحكومة العراقية عسكرياً في سوريا" مشدداً على، ان "العراق لا يمتلك مشاريع منفردة بما يخص سوريا أو دعم أي جماعة أو جهة سياسية".

ونوه الى، ان "هنالك اتفاقا عربيا إقليميا دولي، بعدم السماح لأي نوع من أنواع التطرف أن تنقل الأزمات لخارج سوريا".



