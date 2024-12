2024-12-13 20:45:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى سجلت المراصد الزلزالية في العراق، اليوم الجمعة، حدوث هزة أرضية داخل الحدود العراقية. وذكرت هيئة الانواء الجوية في بيان تلقته (المدى)؛ أنه تم تسجيل الهزة في محافظة صلاح الدين تبعد 17 كم جنوب قضاء الشرقاط بلغت قوتها 3.7 درجة. وأضاف البيان انه تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من حدوثها وسنوافيكم […]

