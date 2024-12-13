2024-12-13 21:00:04 - المصدر: ايشان

أعلن جهاز الأمن الوطني، القضاء على إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في كركوك قبل تفجير نفسه. وذكر إعلام الجهاز في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “جهاز الأمن الوطني العراقي – خلية مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع مديرية أمن كركوك والفوج التكتيكي ، نفذ عملية بطولية أسفرت عن القضاء على إرهابي كان يرتدي حزاماً ناسفاً في قضاء داقوق”. […]

ظهرت المقالة بعملية بطولية.. يقظة الأمن الوطني تمنع تفجيراً انتحارياً في كركوك أولاً على ايشان.



