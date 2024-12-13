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بعملية بطولية.. يقظة الأمن الوطني تمنع تفجيراً انتحارياً في كركوك

بعملية بطولية.. يقظة الأمن الوطني تمنع تفجيراً انتحارياً في كركوك
بعملية بطولية.. يقظة الأمن الوطني تمنع تفجيراً انتحارياً في كركوك
2024-12-13 21:00:04 - المصدر: ايشان

أعلن جهاز الأمن الوطني، القضاء على إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في كركوك قبل تفجير نفسه. وذكر إعلام الجهاز في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “جهاز الأمن الوطني العراقي – خلية مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع مديرية أمن كركوك والفوج التكتيكي ، نفذ عملية بطولية أسفرت عن القضاء على إرهابي كان يرتدي حزاماً ناسفاً في قضاء داقوق”. […]

ظهرت المقالة بعملية بطولية.. يقظة الأمن الوطني تمنع تفجيراً انتحارياً في كركوك أولاً على ايشان.

بعملية بطولية.. يقظة الأمن الوطني تمنع تفجيراً انتحارياً في كركوك

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