2024-12-13 21:00:04 - المصدر: ايشان

يشهد العراق ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المقيمين الأجانب الذين انتقلوا إليه من دول مثل سوريا، باكستان، بنغلادش، وغيرها. هذا التواجد المكثف يطرح تحديات كبيرة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، إذ يعمل الكثير منهم دون تصاريح إقامة أو عمل، مما يجعل هذا الملف من أبرز القضايا التي تواجه السلطات العراقية اليوم. تُقدّر أعداد المقيمين الأجانب في […]

ظهرت المقالة العمالة الأجنبية في العراق.. صمت الآلاف أمام ظروفهم الصعبة أولاً على ايشان.



