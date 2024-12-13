فوزان لغاز الشمال ودجلة الجامعة في دوري المحترفين لكرة السلة

2024-12-13 21:25:07 - المصدر: واع

بغداد- واعفاز فريقا غاز الشمال ودجلة الجامعة، اليوم الجمعة، على التجارة وزاخو ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة السلة.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق غاز الشمال تمكن من التغلب على فريق التجارة بنتيجة 84-74 في مواجهة شهدت تنافساً كبيراً بين الطرفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب قاعة الشعب في العاصمة بغداد".وفي المباراة الثانية، حقق فريق دجلة الجامعة فوزاً مستحقاً على زاخو بنتيجة 84-69، ليضيف ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده في مستهل مشواره في البطولة".الى ذلك، توج نادي الكرخ، اليوم الجمعة، بطلاً لدوري الناشئين المصاحب لكرة السلة بعد انتهاء المرحلة الأولى.وذكر بيان لاتحاد كرة السلة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "نادي الكرخ توج بطلاً لدوري الناشئين المصاحب لكرة السلة بعد انتهاء المرحلة الأولى".وأضاف الاتحاد، أن "التتويج جاء بعد الفوز على نادي دربندخان، ضمن بطولة دوري الناشئين المصاحب لكرة السلة، بعد انتهاء المرحلة الأولى".