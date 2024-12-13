وزير الخارجية الأمريكية: نؤكد التزامنا بدعم أمن العراق واستقراره وسيادته

2024-12-13 21:35:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم أمن العراق واستقراره وسيادته.وقال بلينكن في تدوينة له على منصة "إكس"- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "التقيت برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني؛ لمناقشة آخر التطورات في سوريا".وأكد التزام الولايات المتحدة الأمريكية، بـ "دعم أمن العراق واستقراره وسيادته".وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد استقبل مساء اليوم الجمعة، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، وكذلك مناقشة الأوضاع في المنطقة، وتطورات الأحداث الجارية في سوريا، وما تتطلبه من جهود إقليمية ودولية لتعزيز الأمن في سوريا واستقرار المنطقة بالكامل.