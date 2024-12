رحلة علي جاسم في إيطاليا تقترب من النهاية.. تعرف على وجهته الجديدة

2024-12-13 21:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر أصبح وضع نجم منتخب العراق لكرة القدم، علي جاسم (20 عاماً)، صعباً رفقة فريقه، كومو الإيطالي، في ظل قلة دقائق اللعب مع الفريق الأول، على مستوى مختلف المسابقات، إذ لم يمنح المدير الفني للفريق، الإسباني سيسك فابريغاس، الثقة للجناح العراقي، رغم تألقه رفقة “أسود الرافدين”، ومستوياته المميزة في منافسات أولمبياد باريس …

