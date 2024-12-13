العتبة الحسينية المقدسة تتولى إدارة مستشفى قوى الأمن الداخلي في بغداد

2024-12-13 21:50:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة،اليوم الجمعة، تولي إدارة مستشفى قوى الأمن الداخلي في بغداد.وقال ممثل الهيئة حيدر العابدي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتولي الهيئة إدارة وتشغيل مستشفى قوى الأمن الداخلي في بغداد، حيث يأتي هذا التكليف بعد تقييم شامل من قبل رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية، أثبت كفاءة الهيئة في تقديم خدمات صحية عالية الجودة".وأكد العابدي- بحسب البيان- "الالتزام بتقديم رعاية صحية متميزة لمنتسبي قوى الأمن وعائلاتهم، وذلك من خلال تطبيق أحدث المعايير العالمية في مجال الرعاية الصحية".وواصل، أنه "سيعمل على توفير الإمكانيات اللازمة كافة لتطوير المستشفى وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية والكادر الطبي المؤهل".وأضاف العابدي، أن "هذا التعاون يأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة تطوير الخدمات الصحية المقدمة للقوات الأمنية، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم".من جانبها، أكدت وزارة الداخلية على "أهمية هذا التعاون"، مشيرة إلى، أنها "ستساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمنتسبيها وعائلاتهم".وأضاف البيان، أن "هيئة الصحة والتعليم الطبي تمتلك خبرة واسعة في إدارة المستشفيات وتقديم الخدمات الصحية، وقد أثبتت قدرتها على تقديم رعاية صحية عالية الجودة لجميع شرائح المجتمع".وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد صرح في وقت سابق من هذا العام أن الحكومة ستبدأ بتجربة جديدة تُنفذ لأول مرّة في العراق، وهي التعاقد مع مؤسسات صحية مختصة بإدارة وتشغيل المستشفيات، وفق أحدث ما توصلت له الخدمات الطبية لإدارة ستة مستشفيات حديثة في عدة محافظات.وشدد السوداني على، "وجوب إيلاء منتسبي قوى الأمن الداخلي عناية خاصة، وتوفير أفضل الظروف لهم"، مشيراً إلى، أن" تشغيل هذا المستشفى سيوفر تكاليف إرسال أبناء قواتنا الأمنية للعلاج في الخارج".