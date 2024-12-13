إحباط تهريب شحنة محولات كهربائية بقضاء الكرمة شرق الأنبار

2024-12-13 21:55:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، إحباط عملية تهريب شحنة محولات كهربائية بقضاء الكرمة شرقي محافظة الأنبار.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" قوة من اللواء 27 المهمات الخاصة أحبطت، عملية تهريب شحنة محولات كهربائية في قضاء الكرمة شرق الأنبار".وأضاف البيان، أن" قوة من استخبارات اللواء 27 الفوج الثاني المهمات الخاصة بالحشد الشعبي وعبر كمين محكم تمكنت من إحباط عملية تهريب شحنة محولات كهربائية تبلغ (110 محولة) مهربة من قضاء الكرمة إلى العاصمة بغداد".وأشار الى أن "عملية التهريب جرت بواسطة 7 عجلات حمل (تريلة) في سيطرة الحراريات بقضاء الكرمة شرق محافظة الأنبار".وتابع البيان، أن" القوة قامت باتخاذ الإجراءات الأصولية والقانونية بحق 7 أشخاص من أفراد شبكة التهريب وضبط الشاحنات وتسليمهم أصولياً إلى الجهات المعنية".