2024-12-13 21:55:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، القضاء على إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في محافظة كركوك.وذكر بيان للجهاز- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "جهاز الأمن الوطني العراقي (خلية مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع مديرية أمن كركوك والفوج التكتيكي) نفذا عملية بطولية أسفرت عن القضاء على إرهابي كان يرتدي حزاماً ناسفاً في قضاء داقوق".وأضاف، أن "العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وموافقات قضائية، وتمت محاصرة الإرهابي وتصفيته قبل أن يتمكن من تفجير نفسه".