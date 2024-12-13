دجلة الجامعة يتصدر المرحلة الأولى لدوري المحترفين لكرة السلة

2024-12-13 21:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تغلب نادي غاز الشمال على نادي التجارة بنتيجة (84-74) في ختام المرحلة الاولى لدوري المحترفين العراقي بكرة السلة.

وجرت المباراة بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في بغداد.

كما فاز نادي دجلة الجامعة على نادي زاخو بنتيجة (84-69) في ختام مباريات المرحلة الاولى لدوري المحترفين بكرة السلة.

وتصدر فريق دجلة الجامعة ترتيب الفرق بعد انتهاء المرحلة الاولى برصيد 19 نقطة وحل فريقان بالمركزين الأول والثاني بنفس رصيد المتصدر وبفارق النقاط حل فريق الدفاع الجوي ثانيا والكرخ بالمركز الثالث.

وتوج فريق نادي الكرخ بطلاً لدوري الناشئين المصاحب بكرة السلة بعد انتهاء المرحلة الاولى برصيد 20 نقطة يليه فريق الحلة برصيد 19 نقطة ثم فريق الحشد الشعبي برصيد 18 نقطة.