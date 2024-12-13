2024-12-13 22:00:05 - المصدر: ايشان

أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أشاد بدور الحكومة بالتهدئة في المنطقة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال العوادي في تصريح للعراقية الإخبارية- تابعته “إيشان”، إن “الحكومة لم ينقطع تواصلها مع الولايات المتحدة منذ بدء الأزمة في سوريا”، مبينا، أن “زيارة بلينكن أكدت أن […]

ظهرت المقالة العراق يعلن عن وجود اتفاق عربي- إقليمي لمنع عبور التطرف خارج سوريا أولاً على ايشان.



