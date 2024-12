2024-12-13 22:15:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكد رئيس مؤسسة المدى للثقافة والإعلام والفنون، فخري كريم على أهمية بناء دولة وطنية ديمقراطية اتحادية تتمتع بكامل الحرية والسيادة والاستقلال، محذرًا من الانجرار نحو مشروع شرق أوسط جديد بملامح إسرائيلية. ودعا كريم خلال تدوينة تابعتها (المدى)، إلى "تسوير العراق بما يضمن أن يكون لاعبًا فاعلًا في المنطقة، مستندًا إلى إرادة شعبه في إطار دولة […]

The post فخري كريم: الخيار الوطني يتطلب تبني مواطنة حرة ونبذ الطائفية appeared first on جريدة المدى.