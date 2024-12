2024-12-13 22:15:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى اكد رئيس مؤسسة المدى للثقافة والفنون والإعلام فخري كريم، اليوم الجمعة، أن المشاركة في بناء العراق الديمقراطي يحتاج الجميع ولا يستثني وطنياً. وقال كريم في تدوينة تابعتها (المدى)، إن "القلق لا ينقذ احداً. المشاركة في بناء العراق الديمقراطي يحتاج الجميع ولا يستثني وطنياً يؤمن بالمصالح العليا للبلاد ، ويخضع لارادة العراقيين". واضاف، انه […]

