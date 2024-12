فخري كريم يشيد بموقف السوداني بضرورة حكومة شاملة تجسد ارادة جميع السوريين

2024-12-13 22:15:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى اشاد رئيس مؤسسة المدى للثقافة والفنون والإعلام فخري كريم، اليوم الجمعة، بموقف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة حكومة شاملة تجسد ارادة جميع السوريين. وقال كريم في تدوينة تابعتها (المدى)، إن "تصريح السيد السوداني حول سورية وتأكيده على ضرورة حكومة شاملة تجسد ارادة جميع السوريين، تعكس وعياً بما ينتظره السوريون وكل من […]

