السبت.. اجتماع وزراء خارجية لجنة الاتصال مع سوريا

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلنت وزارة الخارجية، عن عقد اجتماع وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا في مصر يوم غد السبت، فيما اوضحت الدول المشاركة بالاجتماع. وذكرت الوزارة، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، انه “سيعقد يوم غد السبت وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، والمكونة من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، …

