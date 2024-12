احباط عملية تهريب شحنة محولات كهربائية بقضاء الكرمة شرق الأنبار

2024-12-13 22:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الانبار/ عراق اوبزيرفر اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، احباط عملية تهريب شحنة محولات كهربائية في قضاء الكرمة شرق الأنبار. وذكرت الهيئة، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “قوة من إستخبارات اللواء 27 الفوج الثاني المهمات الخاصة بالحشد الشعبي وعبر كمين محكم تمكنت من إحباط عملية تهريب شحنة محولات كهربائية تبلغ (110 محولة) مهربة من …

