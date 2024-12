2024-12-13 22:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كركوك/ عراق اوبزيرفر أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، القضاء على إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في محافظة كركوك. وذكر بيان للجهاز- تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “جهاز الأمن الوطني العراقي (خلية مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع مديرية أمن كركوك والفوج التكتيكي) نفذا عملية بطولية أسفرت عن القضاء على إرهابي كان يرتدي حزاماً ناسفاً في قضاء داقوق”. …

