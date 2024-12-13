(واع) تنشر نتائج قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026

2024-12-13 22:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأجريت اليوم الجمعة قرعة التصفيات الأوروبية، المؤهلة لكأس العالم 2026، المقررة في أمريكا وكندا والمكسيك.وتم تقسيم المنتخبات على 12 مجموعة، كالتالي:الأولى: الفائز من ألمانيا وإيطاليا (في دور الثمانية بدوري الأمم) مع سلوفاكيا ولوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.الثانية: سويسرا والسويد وسلوفينيا وكوسوفو.الثالثة: الخاسر من الدنمارك والبرتغال (في دور الثمانية بدوري الأمم) مع اليونان واسكتلندا وبيلاروسيا.الرابعة: أوكرانيا وأيسلندا وأذربيجان، والفائز من فرنسا وكرواتيا (في دور الثمانية بدوري الأمم).الخامسة: تركيا وجورجيا وبلغاريا، مع الفائز من إسبانيا ضد هولندا (في دور الثمانية بدوري الأمم).السادسة: المجر وأيرلندا وأرمينيا، إضافة للفائز من الدنمارك والبرتغال (في دور الثمانية بدوري الأمم).السابعة: بولندا وفنلندا وليتوانيا، مع الخاسر من مواجهة هولندا وإسبانيا (في دور الثمانية بدوري الأمم).الثامنة: النمسا ورومانيا والبوسنة وقبرص.التاسعة: النرويج وإستونيا والكيان الصهيوني، والخاسر من ألمانيا ضد إيطاليا (في دور الثمانية بدوري الأمم).العاشرة: بلجيكا وويلز ومقدونيا الشمالية وكازاخستان.الـحادية عشر: صربيا وألبانيا ولاتفيا وإنجلترا.الـثانية عشر: التشيك ومونتينيجرو وجزر فارو، والخاسر من كرواتيا ضد فرنسا (في دور الثمانية بدوري الأمم).وسيتأهل من أوروبا 16 منتخبا لكأس العالم 2026، والتي ستكون النسخة الأولى بمشاركة 48 منتخبا.ويصعد للمونديال أوائل المجموعات الـ12، بينما ينضم وصيف كل مجموعة إلى أفضل 4 منتخبات تتصدر مجموعاتها، في دوري أمم أوروبا خلال موسم 2024/2025، وتكون خارج صدارة ووصافة مجموعات التصفيات.وستخوض هذه المنتخبات الـ16 مرحلة الملحق، حيث سيتم تقسيمها إلى 4 مسارات، يضم كل منها مباراة قبل نهائي وأخرى نهائية، لتحديد آخر 4 منتخبات أوروبية متأهلة لمونديال 2026.المصدر: كورة