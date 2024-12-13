الثانية خلال يومين.. هزة أرضية تضرب صلاح الدين

2024-12-13 22:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

سجلت المراصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الجمعة، (13 كانون الأول 2024)، هزة أية في محافظة صلاح الدين.

وذكر تقرير للأنواء الجوية، تلقته "بغداد اليوم"، ان الهزة الأرضية كانت "داخل الحدود العراقية، وتبعد 17 كم عن جنوب قضاء الشرقاط".

وأوضح، ان "قوة الهزة بلغت 3.7 درجة على مقياس ريختر،‎ وتم الشعور بها من من قبل الموطنون الساكنين بالقرب من حدوثها قرب الشرقاط".

ونوه التقرير الى، ان "وقت حدوث الهزة الأرضية كان في الساعة 6:39:45 مساء الجمعة".

وكانت المراصد الزلزالية قد سجلت أمس الخميس، هزة أرضية، في صلاح الدين وشعر بها سكان قضاء الشرقاط وقد بلغت قوتها 4.5 على مقياس ريختر، وتسببت بحدوث انهيارات حجرية في جبال مكحول في المحافظة.















