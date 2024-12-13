أمين بغداد يؤكد من اسطنبول التزام الحكومة بتعزيز السلام بالمنطقة

2024-12-13 22:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد أمين بغداد عمار موسى كاظم، التزام الحكومة العراقية بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.وذكر بيان لامانة بغداد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "أمين بغداد عمار موسى كاظم خلال مشاركته في مؤتمر (السلام والتعاون بين المدن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) المقام بمدينة اسطنبول في تركيا ، أكد التزام الحكومة العراقية بتعزيز السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة ودعم الحوار وانشاء شبكة قوية للتضامن، ودعم التعافي الحضري لمدن المنطقة بما يؤمن عودة النازحين ، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين المدن" .