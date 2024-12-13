جودي يحدد آلية اختيار نقيب الفنانين

2024-12-13 22:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةحدد نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، اليوم الجمعة، آلية نقيب الفنانين، فيما كشف عن موعد انطلاق الانتخابات في المركز العام للنقابة.وقال جودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه " اليوم وغدا يشهد انطلاق انتخابات نقابة الفنانين العراقيين في المركز العام للنقابة".وأضاف جودي، أن "انتخابات اليوم شملت سبعة فروع، فيما ستشهد انتخابات يوم غد ثماني فروع".وبين جودي، أن "يوم 20 من الشهر الحالي سيكون موعدا لانتخاب النقيب في بغداد وأعضاء المجلس المركزي ورؤساء وأعضاء الشعب ورؤساء اللجان"، كاشفا عن أن "منصب النقيب سيكون عن طريق التزكية، فيما سيكون التنافس على باقي المناصب الأخرى".وأشار جودي إلى أن "هناك شروطا وضعتها اللجنة المنظمة للانتخابات، وفق القانون، وبحضور ممثلين عن القضاء العراقي".